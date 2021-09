Le parole del presidente Urbano Cairo alla Gazzetta dello Sport, giornale di sua proprietà: il momento del Torino e l’inserimento dei nuovi innesti

Alla Gazzetta dello Sport, giornale di cui è proprietario, Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni. Sulla sfida con la Salernitana: “Abbiamo vinto una partita, è stata sì una bella vittoria, ma adesso dobbiamo confermarci: sarà una cosa importante. Il fatto che, una volta in vantaggio per due a zero, sono arrivati altri due gol negli ultimi minuti vuol dire che la squadra ha acquisito una bella mentalità. Una mentalità vogliosa, ed è il segnale di una squadra che non vuole mai fermarsi e che cerca di andare all’attacco per tutta la partita. Mi è piaciuto molto. Alcuni nuovi acquisti si sono visti e bene, altri inserimenti arriveranno, ma è anche giusto dosare l’ingresso dei nuovi. Perché comunque la squadra c’è ed è forte“. E poi ancora: “Sono soddisfatto del Torino di domenica. Adesso è importante continuare con il lavoro, perché chiaramente è arrivata una prima vittoria in una partita in cui si è andati in un bel crescendo dopo un primo tempo meno brillante. Ho visto una squadra che ha continuato a giocare fino alla fine, e lo ha fatto con molta determinazione, aggredendo e rubando palla”.

Le parole del presidente Cairo sul derby

Il presidente Cairo poi ha anche parlato del derby della Mole in programma il 2 ottobre. In merito alla sfida contro la Juventus il numero 1 granata ha dichiarato: “Il derby contro la Juve? Come sempre il derby è importantissimo per noi, in generale è una grande sfida. Prima abbiamo un appuntamento importante a Reggio Emilia con Sassuolo, poi la Lazio e il Venezia… Insomma, prima di giocare contro la Juventus abbiamo partite importanti a cui pensare”.

Cairo: “Il pubblico al 100% negli stadi è un obiettivo da raggiungere”

Infine il presidente Cairo ha parlato delle conseguenze che il Covid ha portato nel calcio dicendo: “Ho letto ciò che, giustamente, diceva il presidente della Lega Calcio, Dal Pino, cioè che si deve arrivare possibilmente al 100%. Credo che sia un obiettivo da raggiungere presto, ma va fatto rispettando le norme sanitarie e non creando problemi a nessuno. Una grande fetta della popolazione è vaccinata, e di certo aiuta a raggiungere la famosa immunità di gregge di cui molto si è parlato, però è importante mantenere molto alta la guardia, considerando le varianti in circolazione. Quindi, dico che l’obiettivo è il 100% il più presto possibile, ma rispettando le norme sanitarie. Ora dobbiamo pensare a rafforzare il sistema calcio a livello italiano ed europeo, perché il calcio ha sofferto moltissimo a causa del Covid, perdendo fatturati notevolissimi ma mantenendo dei costi fissi molto elevati che hanno messo in ginocchio i club. Avete visto come anche grandi squadre, italiane ed europee, sono state costrette o a lasciare andare dei campioni importanti o a non poter loro rinnovare i contratti. C’è un problema serio – prosegue Cairo – perché se calano i ricavi ma si mantengono i costi a livelli così elevati non si può andare avanti. È importante cercare di capire come far ripartire il calcio e come renderlo sostenibile. Il sistema calcio ha sofferto gravemente ma è stato poco aiutato. Forse perché vi è un po’ di ritrosia ad aiutare società che pagano i calciatori milioni. Però parliamo di un’industria che dà dei contributi importantissimi a livello di imposte, che fa lavorare centinaia di migliaia di persone. Quindi, quando si ragiona sull’idea di aiutare il calcio, bisogna pensare a quanto incide sul Pil, anche all’impulso di entusiasmo che la vittoria dell’Italia all’Europeo ha dato al Paese, al gettito fiscale, ai livelli occupazionali e ai tanti calciatori che guadagnano cifre piccole. Sì, secondo me, qualcosa va fatto”.