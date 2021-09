In carriera gli è capitato solo col Vojvodina, nel 2014-2015: da allora Milinkovic-Savic non ha mai tenuto la porta involata per più di una gara

Contro la Salernitana ha chiuso senza subire gol, dopo aver dovuto raccogliere il pallone in fondo alla rete sia contro l’Atalanta che contro la Fiorentina. Milinkovic-Savic ha di fronte a sé più di una sfida. La prima, quella di sostituire al meglio un portiere che a Torino ha lasciato il segno, come Sirigu, e che parte dell’ambiente rimpiange. La seconda, che invece fa tornare alla stretta attualità: mantenere la porta inviolata per due partite consecutive, riuscendo quindi a non subire alcuna rete anche col Sassuolo, domani sera, nella sfida del Mapei Stadium. Una sfida che sarebbe anche un’impresa personale per il portiere serbo. In carriera, da quando è professionista, gli è successo solo una volta.

Col Vojvodina il record

Era l’inizio della carriera, la stagione 2014/2015, la prima da professionista. Col Vojvodina Milinkovic-Savic è riuscito a non subire gol per almeno due partite di fila. Evento che poi non si è verificato nelle altre stagioni. Non con il Lechia Danzica, prima dell’approdo in granata, non con il Torino, almeno non finora. Nel 2017/218 aveva collezionato una sola presenza, lo scorso anno ha sempre subito gol.

Milinkovic-Savic deve vincere la diffidenza

Porta involata mai per almeno due volte di fila nemmeno quando ha indossato le maglie di Spal e Ascoli. In una stagione che per Vanja è quella più importante per il riscatto personale, ora il portiere è chiamato a parare anche le critiche: sa usare i piedi, a volte però qualche incertezza (come accaduto proprio con la Salernitana) ha rischiato di giocargli brutti scherzi, avendo come conseguenza quella di rendere i tifosi diffidenti. Un’altra sfida da vincere.