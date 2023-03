Al rientro dalla pausa Nazionali, ecco il punto sull’infermeria dei granata, tra infortunati e giocatori in via di recupero

La fine della pausa Nazionali si avvicina e mentre c’è chi non si ferma in campo, c’è anhce chi si allena e chi cerca di recuperare. Al rientro infatti, il Torino dovrà affrontare il Sassuolo in trasferta in quella che può diventare la partita del riscatto dopo il Napoli. Tra le situazioni che continuano a essere monitorate, c’è quella dell’infermeria. Nella speranza che si svuoti al più presto senza aggiungere nuovi elementi, c’è un primo nome che ptorebbe lasciarla in fretta ed è quello di Miranchuk. Il trequartista russo ha ifnatti riscontrato un problema agli adduttori prima del amtch contro i partenopei. La pausa è però capitata nel momento giusto e potrebbe rientrare proprio per i neroverdi.

Toro, il punto su Lazaro e Zima

Anche Valentino Lazaro vede la luce in fondo al tunnel. Fuori da più di due mesi è tornato ufficialmente a lavorare e deve ora concentrarsi sul rientro a pieno regime. Il prossimo passo per lui è allenarsi col gruppo: potrebbe accadere dopo la sfida col Sassuolo, per rientrare nei convocati o con la Roma o per la sfida successiva. Più pazienza è necessaria per Vieira: ancora terapie per il centrocampista, che cinque avrà bisogno di un po’ più tempo per essere di nuovo a disposizione. Ultimo ma non meno importante David Zima, molto sfortunato. La rottura del menisco si sa, è sempre particolarmente lunga da curare. Il difensore è infatti ancora lontano dalla data delcrientro: prosegue il suo percorso riabilitativo, che lo terrà lontano dal rettangolo verde fino alle ultime giornate di campionato.