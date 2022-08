L’olandese si è subito calato nella realtà granata. Personalità e sicurezza che han conquistato Juric e con l’Atalanta può esserci spazio

Giovedì il Torino affronterà nel turno infrasettimanale l’Atalanta e lo farà molto probabilmente con il nuovo leader della difesa. Perr Schuurs ha avuto fin da subito un ottimo impatto con l’ambiente Toro e il con la Serie A. Acquistato per 9.5 milioni di euro più bonus, Juric ha lavorato a stretto contatto con l’olandese per insegnargli in fretta il sistema di gioco. Inatteso il suo esordio con la Cremonese alla vigilia, Juric gli ha dato fiducia e l’ex l’Ajax l’ha in fretta ripagata dimostrando grande personalità. Da braccetto si è gradualmente spostato nel ruolo di centrale ben figurando e soprattutto interpretando al meglio le richieste di Juric, portandosi in avanti e dando supporto offensivo. Da registrare anche il dato sui contrasti aerei vinti. Ben 7, come nessuno ha fatto finora in questa Serie A. Presto per capirne l’impatto e se realmente riuscirà a non far rimpiangere in fretta Bremer.

Schuurs, a Bergamo in campo: o da centrale o al posto di Djidji

Molto probabilmente Juric non può già far a meno di lui. L’esordio gli è piaciuto e vorrà vederlo dunque anche con l’Atalanta, contro un avversario con cui aumenta decisamente il grado di difficoltà. Vedremo quale posizione del terzetto di difesa il tecnico granata gli affiderà. Preoccupano infatti le condizioni di Djidji e, di conseguenza, potrebbe essere impiegato da braccetto di destra con Buongiorno al centro della difesa.