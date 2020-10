Giampaolo prova il regista “vero”: Segre pronto a centrocampo

In Coppa Itala il regista titolare potrebbe essere Jacopo Segre: Per Giampaolo è il vice-Rincon ma contro il Lecce può avere la sua chance

Sono passate appena due settimane da quando si raccontava della situazione regista in casa Toro, tra un Rincon impegnato nell’adattamento ad un ruolo che non gli appartiene e un Segre pronto a mettere in difficoltà Giampaolo nelle sue scelte. E adesso, con la Coppa Italia che incombe e la sfida contro il Lecce in programma mercoledì pomeriggio, sembra arrivato il momento di assistere proprio ad un passaggio di testimone tra i due giocatori. Un turnover che, come già detto per quanto riguarda Sirigu e Milinkovic, darà al tecnico la possibilità di valutare anche i giocatori non impiegati fin ad oggi.

Segre, l’occasione da regista

Che il tecnico sia rimasto impressionato positivamente da Jacopo Segre l’abbiamo più volte raccontato ma adesso l’occasione sarà reale e concreta. Fino ad oggi, infatti, il giovane granata ha potuto mettersi alla prova sotto gli occhi del tecnico esclusivamente durante gli allenamenti al Fildelfia. Con l’eventuale turnover, invece, mercoledì pomeriggio Segre potrebbe scendere in campo dal primo minuto nel ruolo che, di fatto, lo renderebbe il regista vero del Torino. Un’occasione troppo importante per non sfruttarla al massimo, tentando di convincere davvero il tecnico a considerarlo non solo l’eterno secondo.

Giampaolo: “Se non c’è Rincon, c’è lui”

Sì, perchè Giampaolo, in occasione della conferenza di presentazione di Torino-Cagliari era stato chiaro: Segre è il vice di Rincon. “Noi lavoriamo per creare delle specificità nel ruolo, individuiamo un calciatore e ci lavoriamo per poterlo schierare dovesse mancare Rincon – aveva infatti commentato il tecnico parlando del regista -. Oggi c’è lui, se manca lui c’è Segre“. E se quello di eterno secondo, di riserva o vice-Rincon fosse solo un ruolo a tempo? Per dare una risposta bisognerà aspettare l’eventuale titolarità di mercoledì. Per scavalcare Rincon nelle gerarchie servirà molto più che una buona impressione.