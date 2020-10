Sirigu riposa dopo gli errori: ora può toccare a Milinkovic-Savic

In Coppa Italia Giampaolo pensa al turnover: in porta si va verso la titolarità di Milinkovic-Savic con Sirigu che può riposare

Sirigu-Milinkovic. Sarà presumibilmente qusto uno degli avvicendamenti che potrebbero vedersi al Grande Torino mercoledì pomeriggio in occasione della sfida di Coppa Italia tra Torino e Lecce. Un turnover che permetterà a Giampaolo non solo di far riposare i giocatori fin qui più impiegati ma soprattutto di valutare anche quegli uomini che attendono una chance per mettersi in mostra. E non solo. Gli errori contro Cagliari e Sassuolo indubbiamente pesano per un professionista come Sirigu e un turno di riposo potrebbe permettergli di ritrovare la giusta serenità per ritornare in piena forma, soprattutto mentale.

Coppa Italia, si va verso il turnover

Ma che non si parli di bocciatura. L’alternanza tra i due portieri, e sarebbe assurdo pensare o ipotizzare il contrario, non deve e non può certamente essere vista come una “punizione” per il numero 39 granata. Soprattutto non dopo due sole partite storte arrivate dopo stagioni ad altissimo livello. Sirigu non è di certo in discussione e questa è una certezza.

Al contrario, la sfida in programma contro il Lecce potrà essere un’occasione imperdibile per Milinkovic-Savic. Soprattutto dopo che Giampaolo lo ha inaspettatamente promosso al ruolo di secondo portiere granata. Una sorpresa per il Torino ma anche per lo stesso giocatore.

Milinkovic-Savic, è la sua seconda occasione con il Toro

Convinto di dover salutare per l’ennesima volta (magari definitivamente) il Torino, il portiere serbo è infatti stato sorpreso prima da una permanenza inaspettata e poi dalla “promozione” a vice-Sirigu da parte di Giampaolo che lo ha testato immediatamente, alla prima occasione utile nella preparazione estiva.

E adesso potrebbe arrivare la sua prima vera chance stagionale con la maglia del Torino dopo quella della famosa traversa su punizione. Nel suo futuro immediato, anche se il condizionale resta ovviamente d’obbligo fino all’uscita delle formazioni ufficiali, ci sarà probabilmente di nuovo la Coppa Italia ma questa volta non sarà il preludio ad un altro prestito. Se è vero che i treni passano una volta sola, per Milinkovic-Savic questa sarà certamente l’eccezione che conferma la regola. Quella che, al contrario delle passate stagioni, potrebbe regalargli davvero un posto sicuro al Torino.