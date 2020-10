Singo per Vojvoda, cambio discusso: ecco perché Giampaolo lo ha fatto

Mergim Vojvoda era stato, fino al 63′, uno dei migliori: poi Giampaolo lo ha sostituito con Singo. C’è lo zampino di De Zerbi, ecco perché

Un assist e un ottimo primo tempo, solo macchiato da un tentativo di dribbling andato male che rischiava di aprire al Sassuolo la via della porta. Mergim Vojvoda è stato uno dei migliori, nel Torino di Giampaolo, confermando tutte le qualità che lo hanno già reso l’acquisto più promettente (aspettando Gojak) del calciomercato granata. Visione e fisico, corsa e dribbling. E un suo cross ha mandato in gol Linetty. Ma allora perché, a mezz’ora dalla fine, Giampaolo lo ha tolto dal campo per inserire Singo?

Dentro Singo per arginare Boga

Il 27 non ha subito un infortunio, né ha deluso in alcun modo il suo allenatore. E’ stata solamente una mossa strategica. Vojvoda era infatti ammonito e su quella fascia De Zerbi stava per inserire il rientrante (e sgusciante) Boga. Per evitare rischi, Giampaolo ha fatto accelerare le operazioni di riscaldamento di Singo e lo ha lanciato nella mischia, pur privandosi di una pedina che più volte aveva fatto male ai neroverdi con le sue scorribande. Del resto il tecnico lo ha confermato nel dopogara, quella con il suo omologo emiliano è stata “una partita di strategia”.