Ora tocca a Bonazzoli fare gol: col Lecce occasione da non sprecare

La gara di Coppa Italia contro il Lecce è la chance che l’ex Sampdoria stava aspettando per poter andare in gol e dare un segnale a Giampaolo

La Coppa Italia è spesso sinonimo di turnover per diversi motivi. Tra questi, l’idea di poter vedere all’opera chi di solito non trova molto spazio e sperimentare nuove soluzioni. Contro il Lecce, è proprio ciò che Giampaolo potrebbe mettere in atto. La preparazione estiva dalle tempistiche notevolmente ristrette ed il mercato tardivo, non gli hanno permesso di valutare tutti gli elementi a sua disposizione. Tra questi anche Bonazzoli, arrivato dalla Sampdoria all’ultimo giorno di mercato, subito prima della pausa Nazionali.

Bonazzoli pronto a scalare le gerarchie

L’attaccante granata ha già avuto una prima chance contro il Cagliari a causa dell’indisponibilità di Zaza, che ha costretto Giampaolo a correre ai ripari. C’è ancora molto su cui lavorare, ma soprattutto molto da dimostrare. Se nel match contro i rossoblù c’era la scusante del poco tempo avuto per creare l’intesa con Belotti, a causa degli sporadici allenamenti svolti assieme, contro i giallorossi non sarà più possibile appellarvisi. Le gerarchie possono ancora mutare e quella di Coppa Italia sarà l’occasione perfetta per dimostrare di poter dire la propria.

Il Lecce ed i gol in granata attendono l’attaccante del Toro

Reduce da una stagione costernata di alti e bassi, Bonazzoli non ha saputo dire di no al Toro e a Giampaolo. Il club granata rappresenta un’occasione di rilancio per la punta centrale classe ’97, che ha già militato in diverse squadre ma che vorrebbe più stabilità. La fase complicata che il Toro sta attraversando non aiuta di certo, ma il primo punto guadagnato contro il Sassuolo può essere il primo passo verso il risollevamento definitivo. Ora più che mai serve un segnale e l’ex Sampdoria potrebbe essere uno dei primi ad essere chiamati in causa per lanciarlo. Il Lecce lo attende, così come i gol in maglia granata.