Singo e Buongiorno, occasione in vista: in Coppa Italia possono trovare spazio

Per Singo e Buongiorno la Coppa Italia può essere un’occasione: in caso di risultato positivo potrebbero subentrare a partita in corso

Per una squadra in rodaggio, alla ricerca di continuità e di quei risultati che possano rialzare anche e soprattutto il morale, la Coppa Italia è certamente un appuntamento da non sbagliare e lo è ancora di più per quei giocatori, come Singo e Buongiorno, che fin ora sono riusciti a ritagliarsi pochissimo spazio. Certo, pensare che Giampaolo ribalti completamente l’intera formazione è decisamente difficile. Soprattutto vista l’importanza della sfida e l’obbligo di portare a casa il risultato. E a proposito di risultato, potrebbe essere proprio quello a regalare l’occasione perfetta a chi, presumibilmente, potrebbe partire ancora dalla panchina.

Singo-Buongiorno, possibile occasione contro il Lecce

Se la partita dovesse mettersi in discesa, infatti, il tecnico potrebbe optare per un mini-turnover a gara in corso, in grado di dare proprio a Singo e Buongiorno la chance perfetta per mettersi in mostra e accumulare minuti nelle gambe. Il primo, subentrato a Vojvoda nella sfida contro il Sassuolo, è reduce da due buoni spezzoni di gara e ha già avuto modo di confrontarsi con i nuovi dettami di Giampaolo su un campo ufficiale. Tuttavia, la mezz’ora abbondante giocata dall’ivoriano non è certo sufficiente a scalare posizioni importanti nelle gerarchie del tecnico. Di strada da fare ce n’è ancora e l’eventuale presenza contro il Lecce sarebbe indubbiamente uno step importante.

Così come lo sarebbe anche per Buongiorno. Anzi, forse a maggior ragione visto che il giovane difensore non ha ancora avuto modo di confrontarsi con una partita ufficiale. Dopo averlo testato come terzino in ritiro, infatti, Giampaolo non lo ha ancora mai schierato e proprio la Coppa Italia potrebbe togliergli di dosso la sensazione di essere uno dei tanti esuberi del reparto difensivo. Insomma, il punto di partenza per Singo e Buongiorno è certamente differente ma la strada è la stessa e passa inevitabilmente dalla Coppa Italia.