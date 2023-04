I Sensounico canteranno “Quel giorno di pioggia”, brano diventato una vera e propria colonna sonora del 4 maggio

Sabato 29 aprile, in occasione di Torino-Atalanta, si esibiranno durante l’intervallo della gara i Sensounico in collaborazione con Stefano Venneri. Il gruppo canterà “Quel giorno di pioggia”, canzone scritta nel 2009 e nata per una serata organizzata da un Toro Club, come ha dichiarato il chitarrista della band. L’obbiettivo è quello di celebrare il Grande Torino, illuminando con un flash mob tutto lo stadio. Non è la prima volta che la band organizza delle iniziative per ricordare la storica squadra granata: qualche anno fa i tifosi granata si riversarono sui balconi della città. In un’altra occasione, invece, i Sensounico raccolsero i video dei sostenitori del Toro per poi pubblicarli sui canali ufficiali del gruppo.