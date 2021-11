Granata in Nazionale / La Serbia di Milinkovic-Savic e Lukic si è qualificata battendo il Portogallo di Cristiano Ronaldo

Prosegue il percorso dei granata in Nazionale, molti dei quali impegnati a conquistarsi un posto per il Mondiale 2022. C’è chi però si è già tolto questo sassolino dalla scarpa a differenza dell’Italia, impegnata questa sera contro l’Irlanda del Nord. Ieri sera infatti, la Serbia di Lukic e Milinkovic-Savic è scesa in campo contro il Portogallo di cristiano Ronaldo per cercare di chiudere in vetta al proprio girone e ci è riuscita.

Serbia, Lukic contribuisce alla vittoria con un assist

Non la più scontata delle vittorie quella ottenuta dalle Aquile bianche. Davanti avevano infatti un’avversaria temibile come il Portogallo, che non è però riuscito ad imporsi. Il Gruppo A ha avuto la sua capolista, che ha chiuso imbattuta con sei vittorie e due pareggi, ed ha spedito i rivali della scorsa notte agli spareggi di marzo. Anche un pezzo di Toro ha contribuito alla vittoria arrivata grazie alle reti di Tadic e Mitrovic. Si tratta di Sasa Lukic, autore dell’assist sul primo gol di Tadic, sopraggiunto dopo un primo vantaggio della Seleção das Quinas.

Serbia, solo panchina per Vanja Milinkovic-Savic contro il Portogallo

Il centrocampista granata è rimasto in campo per tutti e novanta i munuti, rendendosi autore di una prestazione positiva. Lo stesso non è accaduto al compagno di squadra Vanja Milinkovic-Savic, rimasto a guardare dalla panchina i compagni in campo. Stojkovic ha infatti preferito schierare Rajkovic al suo posto, incapace di bloccare il tiro di Renato Sanches al 2′, ma bravo ad evitare che entrassero altri palloni. Alla fine, anche il portierone del Torino ha però festeggiato il passaggio del turno e non è il solo. Un tifoso d’eccezione, attualmente sotto la Mole, si è dato alla pazza gioia per l’impresa compiuta dalle Aquile Bianche: Novak Djokovic, impegnato nelle ATP Finals.