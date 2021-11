Josip Brekalo è rientrato dopo l’infortunio giocando con la Nazionale croata: Juric potrà di nuovo contare su di lui da mercoledì

Si era fermato prima del match contro la Sampdoria ed era rimasto fuori dai convocati contro lo Spezia: Josip Brekalo è tornato in campo contro la Croazia, ieri, nel match vinto dalla squadra di Dalic 1-0. Aveva risposto alla chiamata della sua selezione, preoccupando non poco lo staff granata che avrebbe preferito tenerlo a Torino per proseguire con il recupero. Invece il quattordici del Torino è partito con il resto del gruppo e prima ha guardato i compagni dalla tribuna, in occasione del primo match, poi contro la Russia ha giocato l’ultimo quarto d’ora, entrando al 30′ del secondo tempo. Una buona notizia per Juric che da mercoledì avrà di nuovo a disposizione il suo trequartista.