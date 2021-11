Il Torino ha un rendimento insufficiente lontano dal Grande Torino: l’unica vittoria è arrivata contro il Sassuolo a settembre

Un ritorno alla normalità sempre più completo sta caratterizzando la stagione in corso. Tra gli elementi più importanti per far sì che ciò avvenisse, c’è il ritorno del pubblico allo stadio che è tornato a far valere il fattore campo. Per il Toro, la piazza granata ha sempre costituito una parte fondamentale sul fronte rendimento ed anche quest’anno, la rotta è stata mantenuta. Il vero problema è infatti insorto lontano dalle mura amiche, dove Juric e i suoi hanno ottenuto risultati da incubo.

L’unica vittoria fuori casa risale a settembre

Una sola vittoria su sei partite giocate non è di certo il miglior rendimento possibile. I granata sono infatti riusciti ad imporsi solamente contro il Sassuolo con uno 0-1 targato Pjaca. La sfida risale però a settembre, così come l’ultima volta in cui il Toro è riuscito ad aggiudicarsi i tre punti lontano dalla Mole. Sono ormai due mesi che non accade ed a rimetterci è la classifica. I quattro punti totalizzati in trasferta sono troppo pochi rispetto alle prestazioni offerte e a quelli raggiunti in casa. Manca quindi equilibrio tra i due fronti.

Toro, al Grande Troino è tutto un altro rendimento

Il Toro al Grande Torino ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e due sole sconfitte (contro le tre dei match fuori casa di cui l’ultima contro lo Spezia). Questo tipo di rendimento è sintomo di maggiore consapevolezza e fiducia nei propri mezzi quando si gioca all’interno del proprio stadio. Juric quindi dovrà lavorare maggiormente per quanto riguarda le trasferta per sfatare questo tabù.