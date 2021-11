Le parole del tennista Lorenzo Sonego, grande tifoso granata, sul Torino di Ivan Juric: ecco cos’ha detto

Tempo di ATP Finals, a Torino. Non ci sarà, da giocatore, Lorenzo Sonego, ma vuole comunque viverle da vicino. Il tennista tifoso granata ha rilasciato una breve dichiarazione a GRP proprio a proposito del Toro di Ivan Juric, che ha colpito positivamente l’atleta con un passato nel settore giovanile granata. Ecco le sue parole: “Ho visto una buonissima squadra, che sta crescendo. E quindi se non è questo l’anno buono per l’Europa League penso sarà il prossimo anno”.