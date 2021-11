In un video realizzato per le ATP Finals, Novak Djokovic ricorda a Tsitsipas che a Torino ci sono anche tanti tifosi del Toro

Prenderanno il via oggi, domenica 14 novembre, le ATP Finals di Torino, nelle quali si sfideranno gli otto tennisti migliori della stagione. In un video, pubblicato sul canale ufficiale della manifestazione, i protagonisti del torneo passeggiano per le vie del centro città, chiacchierando tra di loro. E c’è stato anche il tempo per un siparietto calcistico. Il greco Tsitsipas, rispondendo alla domanda sul motivo per cui Torino era conosciuta nel mondo, afferma: “Per i tartufi e per la Juventus”. Djokovic, però, lo corregge subito: “Fai attenzione, qui ci sono anche tanti tifosi del Torino”. Un’uscita che di certo farà piacere ai tifosi granata. La potete guardare nel video in fondo alla pagina, a partire dal minuto 2.27.