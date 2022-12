Il portiere granata tra i protagonisti con la Serbia di Stojkovic: disfatta col Camerun, poche colpe con Svizzera e Brasile

Un’avventura durata davvero troppo poco quella della Serbia formato Serie A al Mondiale. Un girone non facile per una competizione che sta rendendo protagonista l’inaspettato. Tra i capisaldi, amareggiati dall’espilogo infelice Vanja Milinkovic-Savic, titolare in tutte e tre le partite della fase a gironi. Assieme ai compagni Radonjic e Lukic ha portato tra le Aquile bianche un pezzo di Toro, tornato velocemente sotto la Mole. Alti e bassi per l’estremo difensore granata che, anche durante il Mondiale, ha alternato cose positive ad altre evitabili.

Vanja, tanta fatica contro il Camerun

Se infatti contro il Brasile è rimasto esente da colpe sui gol subiti, dato anche il calibro degli avversari, diverso è stato per le altre due sfide. Nessun dilagare da parte di Camerun e Svizzera, che non si sono però lasciate battere dalla Serbia, facendola chiudere ultima del girone con un solo punto all’attivo. Sono stati i Leoni Indomabili a mettere Vanja in maggiore difficolta, prima con un errore di comprensione con Zivkovic e poi con un pallonetto di Aboubakar. Tre gol subiti che sommati agli altri lo hanno portato a un totale di 8 contro le 5 messe a segno dai compagni.

Toro, bilancio negativo per le Aquile bianche, meno per il portiere granata

Il portierone granata non è stato però l’unico colpevole. Il suo bilancio è infatti sufficiente in due partite su tre, cosa che non si può dire del resto della squadra. Reattività limitata e fatica a imporsi hanno infatti scardinato il passaggio agli ottavi di finale. Resta quindi tanto amaro in bocca e la consapevolezza di dover migliorare per non vanificare gli sforzi fatti in precedenza. Ad attendere Vanja Milinkovic-Savic ora ci sono Juric e il Torino. Un primo passo può partire da lì.