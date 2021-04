Il punto sulla corsa salvezza, che coinvolge anche il Torino: alle 12.30 il Benevento ha perso in casa contro l’Udinese. Pari Fiorentina, attesa per Cagliari-Roma

Nel sabato di Serie A era stato il Genoa a fare un altro scatto verso la salvezza. Il Grifone ha battuto lo Spezia – che resta a 33 punti – volando a più otto sul diciottesimo posto. La domenica ha invece portato un risultato positivo, per il Torino, che resta impelagato nella lotta per evitare la Serie B: il Benevento ha perso in casa contro l’Udinese nell’anticipo delle 12.30. Le streghe sono ancora appaiate ai granata a 31 punti, a meno tre dalla Fiorentina, che invece ha pareggiato 1-1 contro la Juventus. Piemontesi e campani hanno solo tre lunghezze in più del Cagliari, che alle 18 giocherà contro la Roma, in Sardegna. L’attesa è tutta per la sfida dei rossoblu, che vincendo raggiungerebbero il Toro, impegnato domani sera, nel posticipo, contro il Napoli.