Dopo Ljajic il nulla: il Torino non segna su punizione diretta dal 2017. Nicola punta su Verdi, Rodriguez, Baselli e Belotti negli allenamenti

A un certo punto della sua parabola granata, Adem Ljajic sembrava un navigato giocatore di biliardo: poco sprint, ma un’impareggiabile precisione. Alla fine del campionato 2016/2017, mise in fila due gol su punizione diretta. Splendido il primo, nel derby contro la Juventus, fortunoso il secondo – poiché viziato da una deviazione della barriera – alla penultima giornata in casa del Genoa. Ecco, segnatevi la data di quest’ultimo: 21 maggio 2017. Quasi quattro anni sono passati da allora, e il Torino ancora non ha trovato qualcuno che da fermo sia in possesso delle doti del serbo che in granata si prese la numero 10.

“Arriveremo anche a far gol su punizione diretta”

Zero gol su punizione diretta in tre anni e undici mesi, dicono i dati. E’ un problema? Sì, se si considera la riflessione che a tal proposito ha fatto Davide Nicola, che allena il Toro da fine gennaio. I modi per fare gol alla fine non sono poi tanti, “circa otto”: perderne uno per così tanto tempo ha un impatto sulla produzione offensiva. Il tecnico, sollecitato in conferenza stampa, ha ammesso che il suo staff sta lavorando per migliorare le cose: “I ragazzi stanno dimostrando di essere competitivi, ci stiamo allenando e arriveremo anche a quello”.

Da Verdi a Rodriguez: chi, secondo Nicola, ha le qualità per batterle

Al Filadelfia stanno andando in scena allenamenti specifici non solo, dunque, per migliorare i numeri generali nei calci piazzati (Nicola ha un collaboratore dedicato: Rossano Berti), ma proprio per mettere alla prova quei tre o quattro giocatori che secondo il tecnico hanno le abilità per segnare a palla ferma. Il primo nella gerarchia è senza dubbio Simone Verdi, il quale però al Toro non ha mai trovato il gol su punizione. Ci è andato vicino contro il Bologna, a dicembre, ma fu Da Costa a non trattenere il suo destro, facendosi autogol. Subito dietro viene Ricardo Rodriguez, che gioca poco ma ha un sinistro delicato con il quale ha già preso due legni in stagione proprio su calcio di punizione. Poi gli altri: Daniele Baselli ha costretto Sczcesny a volare, nel derby contro la Juventus, mentre Andrea Belotti si sta mettendo d’impegno da due stagioni e più, ormai, per migliorare in questo fondamentale. Ben magri, i risultati. Il tema, comunque, è allo studio dello staff. Nicola ha anche scherzato in conferenza stampa, dopo aver risposto alle tante domande che vertevano sull’argomento: “Magari a forza di parlarne troveremo un gol così…”.