Serie A, nuova norma per il Covid: ecco quando si potrà chiedere il rinvio

Covid, nuova norma adottata dalla Serie A: ogni club potrà chiedere il rinvio di un match nel caso in cui vengano riscontrati 10 positivi nel corso di una settimana

Il coronavirus è tornato a gravare sul fronte Serie A. A scatenare nuove polemiche e nuovi problemi è stato il caso Genoa. I numerosi positivi riscontrati tra i membri del club rossoblù hanno infatti costretto la Lega a ricorrere ad un consiglio straordinario, che ha deliberato per il rinvio del match con il Torino, su richiesta proprio della società ligure. Visto il caso si è reso necessario creare una norma che possa regolare i casi successivi. Ecco come funzionerà.

Serie A e Covid: quando una squadra può chiedere il rinvio

La massima Serie italiana ha scelto di applicare il protocollo imposto dall’Uefa, che prevede l’obbligo di scendere in campo nel caso in cui ci siano almeno 13 giocatori disponibili. É stata però aggiunta un’opzione considerabile come un “bonus”. Se nel corso della settimana i positivi dovessero essere pari o superiori a 10, sarà possibile richiedere il rinvio. Ogni club potrà sfruttare questa possibilità una sola volta (per esempio il Genoa lo ha appena fatto), per evitare la mancata presentazione alla partita e quindi la sconfitta a tavolino. La stessa opzione sarà applicabile anche in Coppa Italia. Le tempistiche limitate a causa del ritardo nell’inizio della stagione ed Euro2021 che non permette il posticipo della chiusura del campionato, non concedono ulteriori sconti.