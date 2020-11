Singo alla prova San Siro: un altro passo verso il rinnovo

Singo si sta guadagnando sempre più spazio tra i titolari, convincendo ulteriormente di più Cairo e Vagnati a rinnovare il contratto

Wilfred Singo, giovane talento classe 2000 arrivato nel 2019, dopo essersi fatto le ossa nel Settore giovanile granata si è guadagnato la prima squadra e così anche tra i grandi il terzino ivoriano non sta deludendo le aspettative. In questo campionato Singo ha già collezionato 5 presenze. Il giocatore fin dai primi allenamenti ha stupito Marco Giampaolo, che vede in lui la concreta possibilità di farlo crescere e maturare tantissimo. Si parla con maggiore convinzione di un suo probabile rinnovo: nel frattempo domenica è atteso da un’altra prova importante, quella si San Siro.

Singo giocatore di qualità che adesso punta l’Inter

Per adesso però nella testa di Singo c’è un unico obiettivo chiamato Inter. Dopo aver impressionato giornalisti, addetti ai lavori, società e tifosi, l’esterno classe 2000 non intende fermarsi. Il ragazzo si è fatto notare per la sua grande abilità nel contrastare e superare gli avversari, per la sua bravura a servire palloni molto allettanti ai compagni e per la sua grande capacità nel partire palla al piede. Senza dimenticare la sua grande fisicità e naturalezza nelle giocate, che quando si vedono fanno dimenticare che il ragazzo ha solo 19 anni. In vista della sfida contro l’Inter e per tutto il resto della stagione si dovrà contendere il posto con Vojvoda, uno scontro che può essere per entrambi uno stimolo a fare sempre meglio.

Torino: l’obiettivo di Cairo e Vagnati è blindare Singo

Il Toro punta su Singo per il presente e soprattutto per il futuro. Infatti il ds Vagnati ha già avviato una trattativa con l’agente di Singo, Maxine Nana che è lo stesso procuratore di NKoulou, il cui contratto scade a giugno 2021. Il contratto dell’ivoriano scade a giugno 2021 e la società granata vuole rinnovare fino al 2025 perché non ha intenzione di ritrovarsi poi a fine stagione con il contratto del talento diciannovenne in scadenza. Inoltre c’è da segnalare che diverse società lo stanno tenendo sotto osservazione e il Toro non può non farsi trovare pronto.