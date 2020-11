Chance Nkoulou: può evitare la quarta panchina consecutiva - Toro.it

Salgono le possibilità di vedere Nkoulou titolare in Inter-Torino: molto dipenderà dalle condizioni di Lyanco, tornato dalla Nazionale

Nicolas Nkoulou non figura tra i titolari del Torino dallo scorso 18 ottobre, ovvero dalla sfida casalinga contro il Cagliari. Da lì in poi, Giampaolo gli ha sempre preferito la coppia di brasiliani classe 1997: Lyanco più Bremer. Al 33 sono rimasti due scampoli (Sassuolo e Lazio) e il freddo della panchina. Ma nella settimana che porta a Inter-Toro – domenica 22 novembre, ore 15 – il camerunense ha incrementato le probabilità di scendere in campo dall’inizio. Certo, resta vivo il ballottaggio con i colleghi, che verrà sciolto solo a ridosso del calcio d’inizio, ma un fattore potrebbe favorirlo.

Il fattore Nazionale può incidere

Lyanco (le cui caratteristiche piacciono molto a Giampaolo: ecco perché), in queste due settimane, è stato infatti impegnato con la Nazionale Olimpica del Brasile (l’Under 23), giocando prima contro la Corea del Sud e poi contro l’Egitto, martedì 17 novembre. Tornerà probabilmente solo oggi al Filadelfia e sarà da valutare la sua condizione. Nkoulou, invece, è rimasto a Torino per allenarsi col gruppo, affinando l’intesa con Bremer. Non è un indizio di titolarità assicurata, ma è un fattore da tenere in considerazione nei giorni che avvicinano il Toro al ritorno in campo.