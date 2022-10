Wilfried Singo non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, ora ha perso anche il posto da titolare sulla fascia destra

Le due panchine consecutive contro Empoli e Juventus sono state un primo segnale chiaro, se non bastasse Juric il messaggio lo ha ribadito senza troppi giri di parole: “Singo deve riconquistare il suo posto, Aina in questo momento sta facendo meglio”. In altre parole, le prestazioni del numero 17 in questo inizio di stagione non sono piaciute al tecnico croato (e non solo all’allenatore): la partita contro il Cittadella è stata la prima occasione per il terzino ivoriano per ribaltare le gerarchie, una chance che non ha però sfruttato nel migliore dei modi.

Singo non convince a pieno

La prestazione di Singo è stato buona ma il terzino non è riuscito a incidere come, per esempio, ha fatto Vojvoda sull’altra fascia: dai piedi del kosovaro è partito il cross che ha portato al 2-0 di Pellegri e con un pregevole colpo di tacco ha fornito l’assist per il 3-0 di Schuurs. Singo è rimasto nel vivo del gioco, nel primo tempo è arrivato anche un paio di volte alla conclusione andando a raccogliere i cross provenienti dalla fascia opposta, con il passare dei minuti la sua prestazione è però calata d’intensità.

Torino, Singo chiamato al salto di qualità

Da Singo in questa stagione ci si aspettava il definitivo salto di qualità: finora ha dimostrato di avere ampi margini di crescita, di essere un giocatore che in prospettiva può diventare molto importante, tanto da essere seguito da diverse società importanti in Italia (l’Inter su tutte) ma anche all’estero (piace al Tottenham). Fino non è ancora riuscito ad alzare il livello delle sue prestazioni: deve però trovare il modo di farlo al più o gli spazi in campo per lui saranno sempre di meno.