Con l’infortunio serio di Ilic e l’espulsione di Ricci, Juric dovrà inventare qualcosa di diverso a centrocampo contro il Napoli

Stenta ancora il Torino, che continua a non trovare vittorie negli scontri diretti per l’Europa. I granata, dopo un super primo tempo giocato a viso aperto contro la Fiorentina, hanno visto la partita venire influenzata da un errore arbitrale, che ha portato all’espulsione ingiusta di Samuele Ricci. Il centrocampista, entrato nei primi minuti di gara a causa di un infortunio subìto da Ivan Ilic, ha ricevuto due cartellini gialli – uno per una gomitata su un avversario e il secondo per proteste in seguito a un giallo non assegnato ad Arthur – nel recupero della prima metà di gara, che non gli hanno permesso di completare la partita. A questo punto, con la difesa che ha ritrovato il proprio leader, il reparto in emergenza di un Torino mai sereno è il centrocampo.

Scelte obbligate a Napoli

Dato l’infortunio di Ilic, che dovrebbe averne per un po’ di tempo, e la squalifica di Ricci, Ivan Juric può contare in questo momento solamente su due uomini a disposizione in mezzo al campo. Anche Adrien Tameze infatti non è al meglio, e difficilmente potrebbe recuperare per venerdì sera. Il tecnico, quindi, ha due opzioni: schierare Karol Linetty con a fianco Gvidias Gineitis, il quale è entrato molto bene nella partita contro la Fiorentina, o arretrare Nikola Vlasic, che diverse volte tra la scorsa stagione e quella attuale è stato impiegato da mezzala; in quest’ultimo caso, poi, David Okereke potrebbe prendere il posto del croato sulla trequarti. È indubbiamente troppo presto per fare questi ragionamenti, ma con certezza Juric già da oggi proverà le varie soluzioni sul campo: la sfida contro il Napoli infatti non si può sbagliare, e c’è bisogno di mettere in campo i migliori uomini possibili.