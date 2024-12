La situazione dell’infermeria dei friulani: sono rientrati in gruppo Payero e Bijol, mentre sono ancora assenti tre giocatori

Mancano ormai due giorni alla sfida tra Udinese e Torino, che può dire molto della stagione dei granata. Dopo la vittoria di Empoli i ragazzi di Vanoli sembravano essersi ripresi, ma contro il Bologna si sono fermati nuovamente perdendo 0-2. Dal canto suo, invece, la squadra friulana è reduce da una super vittoria contro la Fiorentina e adesso non vuole fermarsi. Runjaic inoltre può sorridere, perché nell’allenamento di oggi – venerdì 27 dicembre – ha recuperato due pedine importantissime.

Udinese, la situazione dall’infermeria

Arrivano buone notizie dall’allenamento dell’antivigilia di Udinese-Torino per i bianconeri. Kosta Runjaic ha infatti recuperato sia Jaka Bijol che Martin Payero, i quali hanno svolto l’intera seduta in gruppo insieme ai compagni. I due – il primo ha saltato l’ultima gara, l’argentino invece è fermo da più di un mese – vanno dunque verso la conv ocazione per il lunch match di domenica. Differenziato invece per Lautaro Giannetti e Oier Zarraga, che devono ancora fare i conti con i problemi muscolari che li hanno costretti a fermarsi. Assente del tutto invece Keinan Davis, anche lui fuori per un fastidio muscolare: l’attaccante non ci sarà.

Gli infortunati

Oltre ai sopracitati, Runjaic dovrà fare a meno anche di Maduka Okoye. Il portiere nigeriano ha riscontrato una lesione del polso che ha necessitato di un’operazione, i cui tempi di recupero sono di almeno tre mesi. Al suo posto ci sarà l’ex Sava. Sono in dubbio invece Thomas Kristensen e Sandi Lovric: il difensore danese ha accusato un problema fisico nella trasferta di Firenze, mentre il centrocampista si era fermato una settimana fa per un problema al polpaccio. Tante assenze dunque per i bianconeri, che si presenteranno all’ultimo appuntamento del 2024 in modo malconcio.