La difesa del Torino in questo momento ha tanti dubbi e poche certezze. Maripan, Coco, Walukiewicz, Masina, Schuurs, Sazonov…

La stagione non è finita da molto ma già si pensa alla prossima con l’estate di mezzo. Marco Baroni ha preso il posto di Paolo Vanoli ma non cambia il modulo: si riparte da dove si era rimasti con il 4-2-3-1. Questo modulo implica l’utilizzo di 2 difensori centrali. Al momento la difesa del Torino, senza parlare dei terzini, ha tanti dubbi e poche certezze. L’unica certezza è colui che ha fatto meglio, nonostante una partenza a rallenty: Guillermo Maripan. Il cileno con la sua esperienza si candida fortemente ad essere titolare e a guidare il reparto. Il resto è tutto da vedere. I giocatori in senso numerico ci sono, ma serve di più. Il mercato deve dare risposte convincenti. Soprattutto servirebbe qualcuno di giovane.

Quale futuro?

Saul Coco era partito bene, ma poi ha evidenziato evidenti lacune. Ma il Toro lo ha pagato 8 milioni dal Las Palmas ed è quindi possibile che non sarà ceduto ma potrebbe diventare una riserva. Stesso discorso per Sebastian Walukiewicz, che spesso e volentieri ha giocato in un ruolo non suo da terzino. Lui è costato 5 milioni dall’Empoli e non è scontata la sua partenza. Adam Masina invece potrebbe salutare. Al momento è l’unico mancino dei difensori centrali in rosa. Baroni farà le sue valutazioni non appena inizierà a lavorare sul suo Torino.

Le incognite

Perr Schuurs e Saba Sazonov invece sono due incognite. Il primo dovrebbe rientrare a breve, ma è fuori da tanto, tantissimo tempo. Ci metterà un po’ a ritrovare il ritmo partita e la strada è in salita. Sazonov invece è andato all’Empoli in prestito per giocare ma si è rotto il crociato. Adesso è tornato in campo e segnando anche un gol con la Nazionale Under 21 della Georgia all’Europeo ma il ginocchio è tornato a preoccupare.