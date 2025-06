L’esordio in Serie A, lo scudetto Under 18 e il ritiro estivo con Baroni: Alessio Cacciamani è pronto a prendersi il Torino

Alessio Cacciamani sta vivendo un sogno e non ha alcuna intenzione di svegliarsi. Lo scorso 12 giugno, il talento granata ha vinto lo scudetto con l’Under 18 del Torino. Il classe 2007 è stato tra i protagonisti del torneo. Cacciamani, infatti, ha segnato il gol che ha deciso la semifinale contro il Cesena.

La vittoria del tricolore non è stata l’unica gioia stagionale della stella granata. Il giocatore di Jesi, infatti, ha esordito con la Primavera ed è stato più volte convocato da Paolo Vanoli in prima squadra, raccogliendo anche una manciata di minuti con il Toro “dei grandi”. A breve Cacciamani partirà con Zapata e compagni per il ritiro, pronto a convincere Baroni a concedergli una chance in prima squadra.

L’esordio in Serie A

Nell’unico anno sulla panchina del Torino, Paolo Vanoli ha puntato sui giovani. Una scelta tutt’altro che scontata in una Serie A che non sa aspettare. Ad oggi, i club preferiscono puntare su un giocatore straniero esperto piuttosto che concedere minuti a un giovane acerbo ma di grande prospettiva.

Vanoli ha voluto navigare controcorrente, schierando più volte i talenti della cantera granata. Tra questi, c’è Alessio Cacciamani. L’esterno sinistro ha ricevuto la prima convocazione tra i grandi il 23 aprile 2025, nel match contro l’Udinese. L’esordio all’Olimpico Grande Torino è arrivato l’11 maggio, nella sfida contro l’Inter. Un debutto importante per un giocatore che potrebbe fare comodo a Marco Baroni.

Ora il ritiro con Baroni

Il prossimo impegno del Torino sarà il ritiro estivo. La località scelta dai granata è Prato allo Stelvio, con la squadra che dovrebbe allenarsi lì dal 14 al 26 luglio. Alessio Cacciamani partirà con la prima squadra per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione.

L’obiettivo del giocatore è quello di convincere Marco Baroni a concedergli una chance in Serie A. Il Toro ha già accolto come elemento fisso della prima squadra Sergiu Perciun. Dunque, i granata non sembrano aver paura di scommettere sulle stelle del domani. Cacciamani sa di avere una possibilità e farà di tutto per assicurarsi un posto nel Torino di Baroni.