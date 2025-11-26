Toro.it

Nell’ultima disfatta casalinga contro gli uomini di Fabregas, la dirigenza è stata votata come la principale responsabile

Con l’archivio della pausa delle nazionali il Torino è tornato a competere in campionato davanti ai propri tifosi.

Il rientro della granata non è stato però indimenticabile, gli uomini di Baroni infatti, si sono resi protagonisti di una disfatta che ha deluso e contrariato tutti i tifosi accorsi per sostenere la squadra. Il risultato di 5-1 è stato rispecchiato in maniere fedele dalle statistiche della partita, che hanno visto un Como straripante scontrarsi con un Torino troppo fragile e con poche sicurezze in campo. Per questo, al termine della partita ci siamo rivolti a voi lettori per indagare quali possano essere le principali responsabilità di questa sconfitta.

La dirigenza votata come principale responsabile

Il sondaggio ha visto una natta maggioranza sanzionare le lacune della dirigenza sul mercato come principale responsabile, con il 77% dei voti. A seguire, diversi tifosi granata hanno sostenuto con il 12,5% che la principale causa della sconfitta fosse da imputare alle squadra, scesa in campo con un atteggiamento troppo superficiale per affrontare la sfida. Infine, con il restante 10,5% dei voti, diversi tifosi hanno individuato nelle scelte dell’allenatore le responsabilità della sconfitta.

Players of Torino FC
26-11-2025

Ci andava un sondaggio per capirlo ?? Sono 20 anni che siamo ostaggi di questo omuncolo e il niente. Adesso che la redazione ha scoperto l'acqua calda cambiera' qualcosa? Sono bastate qualche partita giocata male, senza aver perso, che la CONTESTAZIONE SI E' SMORZATA.

Il pesce puzza sempre dalla testa, sempre.

AHAHAHAHAH ha stato Putin

Non puoi essere una persona reale.

