Tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti per l’incontro di domenica 30 novembre, valido per la 13a giornata

La società Lecce ha comunicato che la vendita dei biglietti del settore ospiti per assistere all’incontro tra Lecce-Torino è aperta e terminerà alle 19.00 di sabato 29 novembre. Il prezzo dei tagliandi è di 19 euro, mentre gli Under 14 e gli Over 70 potranno assistere all’incontro al costo di 9 euro. La società comunica inoltre che i tifosi non potranno acquistare i biglietti allo stadio il giorno della partita, per questo è fortemente consigliato provvedere ad acquistarli entro il termine della scadenza.

Sciarpata tifosi Torino
ultimo aggiornamento: 26-11-2025

