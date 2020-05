Meité, indimenticabile il primo gol col Toro: le curiosità - Toro.it

Le curiosità su Soualiho Meité, centrocampista del Torino. La stima per Ronaldinho e l’ammissione: “Ho un caratteraccio”

Anche Soualiho Meité partecipa all’iniziativa del Torino per far conoscere meglio tutti i calciatori. Il centrocampista francese ha risposto alle consuete domande proposte dall’ufficio stampa granata e ha messo in luce diverse curiosità sulla sua personalità e sulle sue passioni. Subito il 23 ha ammesso di essere un ragazzo generoso, ma di non avere in generale un bel carattere. Apprezza i calciatori che sanno inserirsi bene nel gruppo e gli allenatori che hanno nella comunicazione la loro arma migliore. Calciatore preferito? Nessun dubbio, Ronaldinho

Le curiosità sul centrocampista del Torino

Meité ha una partita che proprio non riesce a dimenticare: Inter-Torino del 2018, nella quale mise a segno il suo primo gol in granata e in serie A. Quando non segue il calcio vira spesso sul basket, ma il campione che più ama nel mondo dello sport è il pugile Anthony Joshua.

Progetti per il futuro? Viaggiare il più possibile, magari tornando a Miami, la città dove ha vissuto la vacanza più bella. A tavola apprezza l’acheke, una pietanza originaria della Costa d’Avorio e simile al cous cous.

Sul grande schermo ha amato Scarface e Al Pacino, mentre come serie tv si è appassionato particolarmente a Prison Break. La gioia più grande della sua vita è arrivata nel momento della firma sul primo contratto da professionista. I suoi eroi? Il papà e… Nelson Mandela.