Serie A, i soldi arrivano da Blackstone? Proposta da 100 milioni - Toro.it

Il fondo Blackstone, con cui Cairo è impegnato in un contenzioso legale, ha proposto alla Serie A un finanziamento da 100 milioni di euro

La notizia arriva dalle pagine del Sole 24 Ore: il fondo Blackstone, lo stesso impegnato in una battaglia legale con il presidente del Torino Urbano Cairo, è pronto a finanziare la Serie A per dare ossigeno ai club, che sul fronte dei diritti tv rischiano di perdere una quota importante di introiti. Il colosso statunitense avrebbe messo sul piatto un finanziamento a breve termine da 100 milioni di euro, offerta già recapitata al presidente Dal Pino e all’amministratore delegato De Siervo.

Il fondo d’investimento e il tentativo in Serie A

Sempre secondo il quotidiano di economia, la mossa di Blackstone non sarebbe isolata. Altri fondi di investimento, in questo periodo di incertezza, stanno tentando di dare ai club calcistici europei un aiuto sul fronte della liquidità, richiedendo in cambio un ruolo centrale nelle trattative per i prossimi bandi dei diritti televisivi.

Non è detto che la Lega di Serie A accetti l’offerta. Si sta valutando, in questi giorni, come meglio affrontare le necessità di cassa che colpiranno le società nel prossimo futuro.