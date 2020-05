Preghiera al Filadelfia, Superga senza Belotti: le ultime sul 4 maggio

Don Robella in preghiera al Filadelfia (e in streaming), una piccola delegazione a Superga: il 4 maggio nei giorni del coronavirus

4 maggio 2020, meno uno. Il giorno del Grande Torino, che commemora il tragico schianto degli Invincibili sulla collina di Superga, è dietro l’angolo ma quello di quest’anno non sarà un ricordo come tutti gli altri. Con le restrizioni in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus, infatti, non saranno in alcun modo possibili gli assembramenti. Tradotto: niente bagno di folla a Superga. Il cerimoniale consueto subirà numerose variazioni. Qualcosa si farà, ma in forma ristretta. A partire dalla preghiera, che sostituirà la messa. Si svolgerà non alla Basilica né in Duomo – come fu l’anno passato – bensì al Filadelfia. Vi parteciperà il solo don Robella, ma l’appuntamento sarà fruibile in diretta streaming (verosimilmente sui canali social del Torino) da tutti i tifosi.

Grande Torino, 4 maggio 2020: le novità

Superga sarà blindata. Probabile che a una piccola delegazione del club e dei parenti (si parla di tre o quattro persone) possa essere consentito salire per deporre una corona di fiori sotto la lapide che reca incisi i nomi dei caduti del 1949.

Ma tra le persone che vi prenderanno parte, contrariamente a quanto filtrato inizialmente, non dovrebbe esserci Andrea Belotti. Né il capitano della squadra, né il presidente Cairo potranno prendere parte al rito di Superga: Prefettura e Regione vogliono (giustamente) evitare ogni rischio di assembramenti.

Sarà dunque una celebrazione ridotta all’osso. Ma oltre l’ufficialità, il popolo granata ha già studiato un’azione alternativa da mettere in atto senza pericolo alcuno. Tutti sul balcone, alle 17.03, con “Quel giorno di pioggia” dei Sensounico e una bandiera granata. Un flash-mob individuale per onorare gli Invincibili, pur nei giorni in cui il virus stoppa ogni mobilitazione.