Spal-Torino 2019/2020, numeri e statistiche del match

I numeri di Spal-Torino / Granata mai a segno in 8 delle ultime 10 sfide di Serie A contro i ferraresi. Per la Spal 2 ko in campionato

Due vittorie, 3 pareggi e ben 12 sconfitte casalinghe per i ferraresi, 4 vittoire, 1 pareggio e 12 sconfitte esterne per i granata. E’ questo il ruolino di marcia di Spal-Torino, sfida che metterà di fronte una formazione matematicamente retrocessa in Serie B e una che, al contrario, resta in piena corsa per la salvezza, ad un passo dalla fatidica quota 40 punti. Ma anche una sfida che metterà di fronte due squadre dal rendimento speculare: per la Spal sono proprio le sfide casalinghe a rappresentare un ostacolo, mente per il Torino il tabù stagionale è legato, al contrario, ai match disputati lontano dal Grande Torino. Il confronto casa-trasferta, tuttavia, non è l’unica statistica legata a Spal-Torino.

I numeri della Spal

Partendo dal bilancio relativo alle sfide contro il Toro, tra i 35 match disputati in Serie A (6 vittorie, 11 pareggi e 18 sconfitte) la Spal non è mai riuscita a ottenere due successi consecutivi. Dopo la vittoria nella sfida di andata, dunque, i ferraresi hanno si giocheranno questa sera la possibilità di vincere per la prima volta nella loro storia due sfide di Serie A consecutive contro il Torino.

Se si guardano i numeri relativi al campionato, invece, a spiccare è soprattutto il numero di Ko in cui sono incappati gli spallini. Ben 27 in campionato. A fine stagione, solo 4 squadre hanno fatto peggio: il Venezia (1949/50), il Pescara (2012/2013), il Benevento (2018/19) e il Verona (2017/18). Di queste 27 sconfitte, sei sono arrivate consecutivamente. L’ultima squadra a far registrare un bilancio peggiore (7 ko di fila) nel girone di ritorno di Serie A è stato il Verona di Fabio Pecchi nel maggio del 2018.

I numeri del Torino

Per quanto riguarda il Toro, delle ultime 10 sfide disputate in casa dei ferraresi in ben 8 occasioni non sono riusciti a insaccare il pallone in rete. Inoltre, la squaddra di Longo dovrà sfatare, come si diceva in apertura, il tabù trasferte.

Per la prima volta nella storia dei granata, infatti, sono arrivati ben 8 ko consecutivi lontano dalle mura amiche. Soltanto in un’occasione i granata hanno ottenuto un risultato peggiore (13 gare consecutive) ma a cvallo di due stagioni, tra la fine del 1932/33 e l’inizio del campionato successivo (1933/34).

Spal-Torino, le statistiche dei singoli

Tra i protagonisti che scenderanno in campo nella sfida di questa sera, Petagna ha segnato due reti e servito un assist nelle ultime 4 sfide di Serie A contro il Torino mentre ad avere un passato granata è Mirko Valdifiori. Lo spallino, che con il Torino ha disputato 37 partite nella massima Serie, è il centrocampista che, a partire dal suo esordio nel 2014/15, ha disputato più partite (116) senza segnare alcuna rete in campionato.

Tra i granata, Simone Zaza ha esordito con la maglia del Torino proprio nella sfida contro la Spal del settembre del 2018. Contro i ferraresi ha giocato 3 match con i granata senza mai riuscire a segnare. Ansali, invece, resta uno dei giocatori di punta della squadra di Longo e a sancirlo sono anche i numeri. In questo campionato ha fornito 4 assist eguagliando il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A (come nel 2015/16 con il Genoa). Tra i difensori del Torino, a fare meglio in campionato è stato solo Davide Zappacosta che nel 2016/17 ne ha sfornati 5.