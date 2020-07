Spal-Torino: dove vederla in TV e in streaming - Toro.it

Spal-Torino sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go e su Now Tv: calcio d’inizio alle 19.30 allo stadio Mazza di Ferrara

Dopo il pareggio casalingo contro l’Hellas Verona (1-1 il finale con gol di Borini su rigore e pareggio di Zaza) nella partita di mercoledì, il Torino torna in campo questa sera al Mazza di Ferrara contro la Spal: alle 19.30 si gioca Spal-Torino. In diretta, in TV, la partita è trasmessa su Sky Sport: canale 254 del satellite e canale 485 del digitale terrestra. Il match di questa sera si può vedere anche in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

La Serie A su Sky e Dazn

Sette partite su dieci di ogni turno di campionato vanno in onda su Sky, le restanti tre sono invece quelle che secondo l’accordo per il triennio 2018-2021 sono appannaggio di Dazn, il servizio streaming che ormai da due stagioni trasmette una parte delle gare della massima serie dopo essersele aggiudicate.