Lo Spezia ha reso note le modalità e i prezzi di acquisto per il settore ospite in occasione della gara di sabato 27 maggio

Come si può leggere sul sito ufficiale del Torino: “Lo Spezia Calcio comunica che dalle ore 10.00 di martedì 23 maggio saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti per assistere alla gara Spezia-Torino, in calendario sabato 27 maggio alle ore 15. I biglietti saranno acquistabili, al prezzo di 25 euro, online su https://acspezia.vivaticket.it/ oppure nei punti vendita del circuito Vivaticket”.