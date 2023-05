Radonjic non vuole chiudere il campionato in anticipo e sta lavorando duramente per tornare a disposizione di Juric

Stagione ricca di alti e bassi quella di Nemanja Radonjic con la maglia del Torino. Il serbo ha iniziato l’annata da titolare, per poi scivolare in panchina e diventare di fatto un’alternativa a Miranchuk e Vlasic. Il punto più basso della stagione sicuramente nel derby di ritorno, quando Juric lo mandò in campo nella ripresa e lo tolse dal campo dopo circa un quarto d’ora: “Non sono riuscito a farlo diventare un giocatore di calcio”, disse il tecnico nel post partita. Il serbo sembrava dover finire ai margini, ma gli infortuni dei titolari gli hanno dato nuove chance per riscattare le sue prestazioni. In poco tempo è tornato dunque una prima scelta ed è stato spesso uno dei migliori in campo, pur non riuscendo a trovare la via del gol. Ad aprile, però, subisce una lesione al retto femorale sinistro ed è costretto a fermarsi. Saranno 5 le gare a cui non prenderà parte, contro Atalanta, Sampdoria, Monza, Verona e Fiorentina.

Ma come sta Radonjic? Il punto in vista di Spezia-Torino

Il trequartista è sulla via del recupero, ma non dovrebbe comunque farcela per la gara di La Spezia. Radonjic, tuttavia, ce la sta mettendo tutta per non chiudere la stagione in anticipo e vorrebbe tornare a disposizione per l’ultima gara di Serie A contro l’Inter, al Grande Torino. L’ex Marsiglia si sta allenando duramente al Filadelfia per smaltire definitivamente l’infortunio e spesso posta nelle sue storie Instagram i duri esercizi svolti in settimana. Nel frattempo il classe ’96 non può far altro che supportare i suoi compagni dalle tribune dello stadio, come fatto nell’ultima sfida contro la Fiorentina, in cui ha postato una foto della Curva Maratona.