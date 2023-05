Contro la Fiorentina tante le posizioni irregolari del Toro: i granata sono la squadra che finisce più spesso in fuorigioco

Nella partita contro la Fiorentina il Torino non è andato oltre l’1-1 e c’è un dato che si è notato subito. Infatti i granata sono finiti troppo spesso in fuorigioco, sia con Sanabria, sia con Pellegri nel finale di partita. La Fiorentina ha commesso fallo in questa maniera solo 1 volta, mentre il Toro ben 5: troppe posizioni irregolari in una sola partita. La difesa a 4 di Vincenzo Italiano sa muoversi molto bene, quindi al Torino sarebbe servito un attaccante in grado di attaccare bene la profondità, al momento giusto. Ecco perchè all’andata Demba Seck aveva giocato da prima punta, facendo un ottima gara. Ora però non si può rinunciare a Sanabria, che ha anche segnato il suo dodicesimo gol contro la Viola. Sia lui che Pellegri però (2 fuorigioco in 10 minuti) hanno contribuito a rendere il Toro la squadra che finisce di più in fuorigioco in Serie A.

La classifica

Per quanto riguarda i fuorigioco commessi, a due giornate dal termine, il Torino guida la classifica con 78 fuorigioco. Seguono Bologna (74), Hellas Verona (70), Cremonese (67) e Lecce (67). Quello che stupisce è che le prime due sono in lotta per l’ottavo posto, mentre le altre tre sono in zona bassa nella classifica generale. Sicuramente si tratta di un aspetto da migliorare per Ivan Juric, magari anche con qualche innesto dalla sessione di calciomercato che sta per aprirsi. Ci sono diverse fasi durante una partita e un attaccante in grado di attaccare la profondità farebbe comodo.