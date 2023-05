Stasera in campo Fiorentina e Inter nella finale di Coppa Italia 2022/2023: si decide il futuro della settima in classifica

Questa sera, alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Partita importante anche in ottica Europa per le altre squadre che osservano da fuori. Se infatti la Fiorentina vincesse la Coppa Italia, andrebbe direttamente in Europa League, escludendo di fatto dalle competizioni europee la settima in classifica. Settima in classifica però che potrebbe essere l’ottava. Infatti alla Juventus sono stati tolti 10 punti ma potrebbe anche essere esclusa dalla UEFA. Solo in quel caso, con i bianconeri fuori dalle coppe, arrivare ottavi sarebbe come arrivare settimi. In questo momento il Torino è in lotta proprio per l’ottavo posto.

Il percorso delle due finaliste

La Fiorentina per arrivare in finale ha battuto 2-1 il Torino ai quarti di finale, poi ha superato la Cremonese (2-0 tra andata e ritorno) in semifinale. L’Inter invece ha eliminato in semifinale la Juventus (2-1 tra andata e ritorno). Per i granata, che avrebbero incontrato la Cremonese in semifinale, questa sa ancora di occasione sprecata.