I numeri della sfida pareggiata dal Torino contro il Monza dicono che il segno X sia stato quello più appropriato

Ennesimo passo falso per il Torino: iniziano a essere davvero troppi. Il pareggio contro il Monza potrebbe essere visto in chiave positiva se lo si interpreta come un’interruzione del trend di sconfitte consecutive, ma lo si può analizzare più dal lato del bicchiere mezzo vuoto se si considera che i brianzoli occupavano l’ultima posizione in classifica. Un 1-1 che non fa sorridere nessuno, ma forse in particolar modo i granata, che ora rischiano di essere risucchiati nelle zone basse della classifica. La prestazione nel complesso non ha lasciato chissà che di positivo, e alla fine dei conti si può anche dire che il pareggio è stato il risultato più giusto, a giudicare dai 90 minuti.

Le statistiche di Torino-Monza

Premessa: al di là del buon inizio di gara degli ospiti e dei tre minuti in cui sono stati segnati due gol, Torino-Monza non ha regalato grande spettacolo. E nel mezzo del poco fatto vedere dalle due squadre, ha regnato l’equilibrio. I numeri parlano chiaro: 11 occasioni a 7 per i granata, ma quelle più chiare le hanno avute i ragazzi di Nesta; 55% di possesso per Ricci e compagni, 407 passaggi contro i 329 dei lombardi e 12 tiri a 9, con valori di expected goals pari a 1,02 e 0,91. Forse il Torino ha fatto meglio di poco, ma nel complesso il pareggio è stato il risultato più giusto, per due squadre che, in un momento di crisi, a un certo punto della gara si sono quasi accontentate di ottenere un punto.