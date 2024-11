Nel pareggio contro il Monza ci sono stati tanti volti negativi: tra questi anche Lazaro, che non ha convinto sulla sinistra

Il Torino non sa più vincere. Al ritorno dalla sosta, con una grande occasione a disposizione, i granata hanno pareggiato 1-1: contro il Monza ultimo in classifica c’era la possibilità di interrompere il trend negativo, ma la squadra di Vanoli non ci è riuscita. Ancora una prestazione quasi anonima nel complesso, che ha visto pochi giocatori spiccare in positivo e tanti risultare deludenti. Tra i primi possono essere certamente nominati Njie e Masina, mentre per quanto riguarda le “bocciature” i portabandiera sono forse Vlasic e Lazaro. L’austriaco, in particolare, non si è mostrato efficace dal punto di vista offensivo, e anche il tecnico lo ha rimproverato per questo.

Male Lazaro

In una partita in cui avrebbe potuto emergere con il pallone tra i piedi, date le caratteristiche più difensive dell’avversario in fascia, Lazaro non è riuscito a soddisfare né Vanoli né tantomeno i tifosi granata. Spesso l’austriaco si è mostrato in difficoltà dal centrocampo in su, risaltando invece maggiormente in fase di non possesso. I numeri in questo senso parlano chiaro: solo 26 passaggi tentati – con una percentuale di realizzazione del 69% -, 3 cross riusciti su 6 e 0 dribbling riusciti; da qui si percepisce quanto l’ex Inter abbia sofferto, non riuscendo di fatto mai a entrare in partita. Al 71′ il tecnico lo ha sostituito facendo entrare Vojvoda al suo posto; ma se il kosovaro si è limitato ancor di più a compiti difensivi, Njie – che ha occupato il suo posto nella corsia mancina – si è mostrato molto più propositivo. Con lui la squadra si è accesa.

Sosa ancora fuori

Nonostante la prestazione non esaltante del numero 20, Vanoli non solo ha deciso di cambiarlo al 71′, ma anche lasciato ancora una volta fuori Borna Sosa, che sarebbe il titolare sulla corsia di sinistra. Il croato non ha vissuto fin qui una buona prima parte di stagione, ma pian piano il suo minutaggio sta diminuendo e questo contribuisce a far calare anche la sua fiducia.