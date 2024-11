Nella sfida contro il Monza, Vanoli ha effettuato solamente due cambi: i motivi dietro questa scelta dell’allenatore

Ancora una volta, il Torino non è riuscito a trovare i tre punti. Sono diventate 4 le sfide consecutive senza vittoria, 8 se si considerano le ultime 9 partite. Neanche contro il Monza ultimo in Serie A i granata sono stati capaci di mettere fine al trend negativo, restando così fermi all’11° posto in classifica. Una prestazione migliore rispetto alle precedenti ma poco soddisfacente, soprattutto di fronte a una squadra tutt’altro che imbattibile. Ricci e compagni non hanno mai realmente messo in difficoltà i brianzoli, e solo dopo l’ingresso di Njie si sono mostrati più vivaci. Nonostante ciò, Vanoli ha scelto di non cambiare troppo: il tecnico ha effettuato solamente due sostituzioni, entrambe al 71′, forse perché entusiasta della prestazione o, più probabile, per la mancanza di ricambi all’altezza.

Prima volta per Vanoli

Non era mai capitato, in questa prima parte di stagione, che Paolo Vanoli effettuasse solamente due cambi all’interno dei 90 minuti. Vuoi per problemi fisici, vuoi anche per stanchezza accumulata dai titolari, il tecnico aveva quasi sempre utilizzato i 5 cambi e i 3 slot a disposizione; l’unico episodio simile a ieri risale a Cagliari, quando ha cambiato tre giocatori usando due slot. Contro il Monza, però, si è superato. Solamente due sostituzioni, addirittura al 71′, che hanno visto Njie e Vojvoda subentrare a Vlasic e Lazaro. Difficile che il motivo di questa scelta potesse essere attribuito a una soddisfazione dell’allenatore nel vedere giocare la squadra nei primi 70 minuti.

Perché solo due cambi?

Due possono essere invece le opzioni più probabili: da un lato Vanoli voleva mantenere l’equilibrio ritrovato che, dalla seconda metà del primo tempo, ha fatto sì che il Monza non creasse praticamente più nulla – a eccezione del gol su calcio d’angolo. Dall’altro, invece, la scelta potrebbe essere stata dettata dal fatto che, secondo l’allenatore, i ricambi non erano all’altezza di poter invertire la rotta della partita. Questo nonostante la presenza in panchina di Sosa, Karamoh, Linetty e non solo. Forse, dunque, quello di Vanoli poteva anche essere un messaggio alla società in vista del mercato di gennaio: la squadra è corta e necessita di rinforzi.