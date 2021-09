Continua il malumore in casa granata: striscioni contro il presidente Cairo e contro la società davanti al comune di Torino

Nel giorno in cui il presidente Cairo raggiunge il traguardo di 16 anni alla guida del Toro continuano le contestazioni contro l’operato del numero 1 granata e della società. Questa volta la protesta è avvenuta sotto il Comune di Torino. Tra gli striscioni esposti si legge: “Cairo vattene”, “Noi non contestiamo il Toro ma una società senza decoro” e ancora: “ A Papa Urbano eri eletto ora fai come Papa Benedetto” oltre a uno striscione sul quale c’è scritto: “ Nel 2005 sul balcone ora sappiamo: sei un buffone”. Anche gli ultimi rinforzi di mercato non hanno placato il malcontento tra i tifosi granata.