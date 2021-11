Nei prossimi giorni entrerà in vigore il Super Green Pass, negli stadi potranno entrare solo le persone vaccinate

È in arrivo una nuova stretta da parte del governo per cercare di ridurre i contagi da Coronavirus. Con l’ok da parte del Consiglio dei ministri entra in vigore il Super Green Pass, ovvero un certificato valido esclusivamente per le persone vaccinate e per i soggetti guariti dal Covid. Il Super Green Pass varrà per 9 mesi dall’ultima inoculazione di vaccino, rispetto ai 12 mesi previsti fino ad ora. Con il nuovo decreto, che sarà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio, cambieranno anche le regole per entrare allo stadio, anche in zona bianca. La nuova decisione riguarda infatti anche gli impianti sportivi e altre attività considerate di svago.

Super green pass: le nuove regole

Dunque l’arrivo del Super Green Pass condizionerà l’accesso negli stadi. Non si potrà più accedere agli eventi sportivi senza la certificazione che attesti l’avvenuta guarigione o la vaccinazione. Basterà invece il Green Pass base (quello con il tampone) per entrare in palestra o in piscina e svolgere attività sportiva al chiuso, ma andrà verificato se questo varrà anche in zona gialla o arancione. Le misure che verranno messe in atto potranno poi essere prorogate. Questo è quanto fatto trapelare al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto.