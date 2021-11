Vanja Milinkovic-Savic, promosso a primo portiere del Toro, è migliorato sotto la guida del preparatore dei portieri Paolo Di Sarno

Ognuno ha i propri segreti sulla buona riuscita dei propri oneri. Se si chiedesse a Milinkovic-Savic quale sia il suo, risponderebbe come un nome, quello di Paolo di Sarno. Il preparatore dei portieri del granata è infatti il afuatore della crescita esponenziale esternata dal serbo nelle ultime partite. A svelarlo, ci ha pensato Ivan Juric dopo l’ottima prestazione dell’estremo difensore serbo nell’ultima partita di campionato, quella contro l’Udinese. Il numero 32 granata con le sue parate ha infatti permesso al Toro di portare a casa i tre punti.

Milinkovic-Savic, Juric svela il suo segreto: “Ha lavorato bene con Paolo Di Sarno”

“La società ci credeva. All’inizio a livello tecnico è stato carente ma ha lavorato bene con Paolo Di Sarno. Sa che questa è una grande occasione per lui, ha doti importanti, gioca bene con piedi, para, è alto ma sui calci piazzati può uscire di più. Deve continuare così”, queste le parole di Juric in riferimento a Vanja. Il brutto anatroccolo si sta quindi pian piano trasformando in cigno grazie alla fiducia ottenuta ed al lavoro intensificato sotto i dettami del suo preparatore. E i risultati non possono che giovare al club granata.

Milinkovic-Savic, da dubbio a certezza nel Torino

Arrivato da perfetto sconosciuto, il serbo ha fatto la sua gavetta prima di ottenere la conferma definitva. Dopo una stagione in fondo alle gerarchie dei granata, ha cominciato a girare in prestito. Prima la Spal, poi l’Ascoli ed infine lo Standard Liegi, senza però mai riuscire a giocare con continuità. Al ritorno in granata, la titolarità è rimasta una prerogativa di Sirigu, ai saluti a fine stagione scorsa. Poi è arrivata la promozione a portiere titolare: una scelta fino a questo momento indovinata.