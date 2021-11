Pjaca è sceso in campo nei minuti finali della partita contro l’Udinese, Juric non vuole rischiare un nuovo infortunio per l’11 granata

Marko Pjaca contro l’Udinese è tornato a riassaporare il campo, anche se solo nel finale della partita. Ivan Juric vuole usare massima prudenza con il trequartista croato che si era dovuto fermare a causa di una lesione muscolare rimediata nel match contro la Lazio. Sfida nella quale il numero 11 del Toro era anche riuscito a mettere a segno il gol che ha sbloccato il match, dopo aver segnato il gol che ha deciso la partita contro il Sassuolo pochi giorni prima. L’obiettivo adesso è un rientro graduale di Pjaca per evitare nuovi infortuni in futuro perché si sa, il croato quando è in forma può risultare decisivo ma deve fare i conti con una fragilità fisica che già molte volte in passato lo ha condizionato. Adesso però Pjaca deve pensare al presente e al futuro. Da mettere nel mirino c’è la Roma guidata da José Mourinho. Una sfida molto complicata nella quale il Toro vorrà dare continuità alla vittoria rimediata contro l’Udinese e il croato potrebbe essere un arma molto utile.



Pjaca: in campo ha lasciato un buon segno

Pjaca ha una media di reti/minuti non indifferente. Il croato quando è stato impiegato ha dato un grande aiuto nel portare qualità al reparto offensivo, mettendo sempre in campo anche tanta grinta. Dopo il ritorno in campo di Pjaca contro lo Spezia il numero 11 del Toro contro l’Udinese è entrato al 37’ minuto del secondo tempo, al posto di Brekalo autore del gol che ha sbloccato il match. Pjaca contro l’Udinese ha avuto a disposizione troppi pochi minuti a per poter lasciare un segno come quasi sempre accaduto nelle partite precedenti in cui è sceso in campo. Adesso contro la Roma il croato spera di poter mettere altri minuti sulle gambe e continuare a fare bene. Tutto però con molta cautela, anche perché ci sono già diversi giocatori che occupano l’infermeria del Toro.