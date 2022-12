La Svizzera è impegnata oggi alle 20 contro il Portogallo, obbiettivo centrare la qualificazione ai quarti di finale

Continua l’avventura in Qatar per la Svizzera di Ricardo Rodriguez, che oggi affronterà alle ore 20 il Portogallo, al Lusail Stadium. La gara è valevole per gli ottavi di finale, e la vincente affronterà la vincente di Marocco-Spagna ai quarti di finale. Le altre partite dei quarti sono già state definite e saranno: Inghilterra-Francia, Croazia-Brasile e Olanda-Argentina. La sfida a Cristiano Ronaldo promette spettacolo, e Rodriguez dovrebbe partire titolare come sempre con la sua nazionale.

Il percorso della Svizzera

La Svizzera si è qualificata come seconda nel gruppo F, a pari merito con il Brasile a 6 punti. Una sola sconfitta contro il Brasile di misura per 1-0, e due vittorie convincenti contro Camerun (1-0) e Serbia (3-2). 4 gol fatti e 3 subiti, ma le prestazioni sono stato ottime in tutte tre le gare, e questo fa buon sperare per il proseguimento del mondiale.

Il mondiale di Rodriguez

Il capitano granata Ricardo Rodriguez è sceso in campo sempre da titolare. Ha giocato per 90 minuti a partita, dimostrando di essere un punto fisso della sua nazionale. Gode della piena fiducia dell’allenatore Murat Yalcin. Tutto questo non può che essere un bene in vista della ripresa del campionato.