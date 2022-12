Samuele Ricci e Valentino Lazaro sono stati ospiti del corner del Torino alla Rinascente dove hanno potuto incontrare i tifosi granata

Autografi, selfie, tanto affetto e incoraggiamento per il proseguo del campionato: è quello che hanno ricevuto Samuele Ricci e Valentino Lazaro che, questo pomeriggio, sono stati ospiti del corner del Torino al centro commerciale Rinascente, in pieno centro città. Per i tifosi (una cinquantina quelli presenti) è stata l’occasione di incontrare da vicino i due calciatori.