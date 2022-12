L’avventura in Qatar per Ricardo Rodriguez si è conclusa agli ottavi di finale, la Svizzera ha subito un’autentica batosta contro il Portogallo

Portogallo-Svizzera 6-1: è questo l’incredibile risultato dell’ultimo ottavo di finale dei Mondiali in Qatar. La Nazionale elvetica è crollata contro quella lusitana, venendo dominata sin delle prime battute: per Ricardo Rodriguez il Mondiale si è quindi concluso in maniera molto amara, con un’eliminazione difficile da digerire per come si è sviluppata. Il difensore ha giocato titolare anche in quest’ultima partita, confermandosi una colonna portante della propria nazionale ma contro il Portogallo pure la sua prestazione è stata insufficiente. Ora Rodriguez avrà qualche giorno di vacanza, poi si aggregherà al Torino per iniziare la preparazione agli ordini di Ivan Juric.