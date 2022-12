I due giocatori sono infortunati: è emergenza sulle fasce, il tecnico Ivan Juric dovrà trovare delle soluzioni

Tra meno di un mese, il 4 gennaio 2023, riprenderà il campionato per il Torino che alle 14:30 sfiderà in casa l’ultima in classifica, l’Hellas Verona. Prima però, dall’8 al 17 dicembre, i granata saranno in ritiro in Spagna, a San Pedro del Pinatar. Qui ci saranno due amichevoli: il 10 contro l’Espanyol e il 16 contro l’Almeria. Infine il 23 dicembre amichevole pre natalizia al Grande Torino contro la Cremonese. Intanto la squadra è tonata ad allenarsi al Filadelfia, e Singo ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, che lo terrà lontano dal campo per almeno 3/4 settimane. Anche Aina sta recuperando dall’infortunio, e non sarà in campo fino al nuovo anno. Si profila dunque per Ivan Juric un’emergenza sugli esterni.

Le soluzioni

In queste amichevoli, e soprattutto nel ritiro in Spagna, Lazaro, Vojvoda e Bayeye possono mettersi in mostra. Valentino Lazaro ha fatto una buonissima prima parte di stagione, e può diventare ancora di più una certezza sulla fascia granata, in attesa di un possibile riscatto dall’Inter. Mergim Vojvoda invece può cogliere l’occasione per tornare quello di prima, dimenticando la prestazione e la sostituzione dopo appena 30 minuti a Roma. Infine ci potrà essere spazio anche per Brian Bayeye, e prima di mandarlo in prestito sicuramente si valuteranno le sue prestazioni in questo mese pieno di allenamenti e amichevoli.

Le mosse sul mercato

Nonostante i due infortuni, molto difficilmente il Toro interverrà sul mercato degli esterni. I due giocatori rientreranno verso gennaio, e la pausa del campionato per il mondiale in questo senso aiuta. Può essere anzi un’occasione per l’allenatore croato, sicuramente dispiaciuto di non avere l’intero organico a disposizione, di sperimentare e testare il livello dei suoi ragazzi, tra cui quelli che hanno giocato di meno.