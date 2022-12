La Svizzera di Rodriguez ha salutato i Mondiali con una pesantissima sconfitta agli ottavi, il difensore del Toro ha trovato spazio in Qatar

Per la Svizzera di Ricardo Rodriguez il Mondiale in Qatar è terminato in una maniera molto, ma molto amara; forse nella maniera più difficile da digerire. Infatti, la squadra del C.T. Murat Yakin è uscita agli ottavi di finale perdendo 6-1 contro il Portogallo. Dunque gli svizzeri possono tracciare un primo bilancio sull’esperienza vissuta in Qatar. Un’avventura che al di là di come è finita è stata positiva per Rodriguez, che ha trovato spazio in campo e non ha mai sfigurato neanche nel match contro il Portogallo anzi, anche contro i lusitani il difensore del Toro è stato uno dei pochi a provare a spingere in avanti la Svizzera quando trovava spazio davanti a sé, ma ovviamente non è bastato. Nella sua esperienza in Qatar Rodriguez ha giocato sia come terzino nella retroguardia a quattro sia come braccetto di sinistra nella difesa a tre e cioè lo stesso ruolo che è solito ricoprire in granata. Dunque il giocatore ex Milan, come è normale e giusto che sia, torna dal Qatar con un bagaglio di esperienza importante. Un bagaglio di esperienza che Rodriguez è pronto a mettere a disposizione del Toro.

Rodriguez: ora la testa è rivolta solamente alla ripresa del campionato

Adesso Rodriguez avrà a disposizione diversi giorni per smaltire la delusione per l’eliminazione dai Mondiali e per ricaricare le pile. Poi il difensore svizzero tornerà a pensare solamente al Toro e ricomincerà a lavorare agli ordini di Ivan Juric in vista della ripresa del campionato che avverrà il 4 gennaio, quando i granata affronteranno l’Hellas Verona tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Juric appena rivedrà Rodriguez gli farà sicuramente i complimenti per le prestazioni che lo svizzero è stato in grado di sfoderare in Qatar. Il giocatore infatti ha dato ancora una volta dimostrazione di rappresentare, sia per il Toro ma anche per la Svizzera, una garanzia.