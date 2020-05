Toro, i tifosi granata a Superga omaggiano le vittime dell’Heysel

Per il 35° anniversario dalla tragedia dell’Heysel, alcuni tifosi granata sono saliti a Superga per omaggiare le vittime con uno striscione

Ci sono occasioni in cui i colori vengono messi da parte, così come le rivalità, e il ricordo delle vittime dell’Heysel è una di queste. Domani verrà celebrato il 35° anniversario da quel terribile 29 maggio per ricordare le 39 persone che persero la vita, di cui 32 italiane e gli oltre 600 feriti. Alcuni tifosi granata, per l’occasione, hanno scelto di omaggiare le vittime salendo a Superga ed esponendo uno striscione con scritto”+39″. Un gesto ed un luogo che uniscono così la tifoseria del Torino e quella bianconera.

35 anni fa la tragedia dell’Heysel

Il 29 maggio non è un giorno come gli altri per i tifosi juventini. In questa data nel 1985, poco prima della finale di Coppa dei Campioni, disputata con il Liverpool, allo stadio Heysel di Bruxelles, avvenne il dramma che costò la vita a 39 persone a causa del crollo di un muro. Non bisogna dimenticare e quello scelto dai tifosi granta è un ottimo modo per impedirlo. Superga è inoltre un luogo speciale e simbolico per tutto il popolo granata, che si unisce così al ricordo delle vittime della tragedia.